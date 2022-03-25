Дорогостоящие операции по замене плечевых суставов сделали восьми карагандинцам
Более двух лет назад операцию по эндопротезированию плечевого сустава стали проводить в карагандинской клинике. Новую технологию хирурги переняли у французских коллег.
Потребность в замене плечевого сустава может возникнуть после травм, деформирующих и вторичных артрозов на фоне ревматоидных и аутоиммунных заболеваний.
Жительница Караганды Надежда Голубева перенесла операции по эндопротезированию уже на двух плечевых суставах. До этого 73-летняя женщина в течение трёх лет страдала от сильных болей, вызванных ревматоидным артритом.
«Боли были сильные, болели оба плеча. Я не могла даже стакан держать, спать невозможно было. Сейчас всё отлично», – сказала Надежда Голубева.
Операция относится к дорогостоящим, за каждую фонд медстрахования выплачивает свыше 1,2 млн тенге. Для застрахованных пациентов она бесплатная.
Процесс восстановления после эндопротезирования плечевого сустава занимает 4–6 недель. Первый этап реабилитации начинается ещё в клинике, далее восстановительное лечение пациент проходит в поликлинике по месту прикрепления или в реабилитационном центре.