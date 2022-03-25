Дорогостоящие операции по замене плечевых суставов сделали восьми карагандинцам

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В прошлом году врачи многопрофильной больницы им. Х. Ж. Макажанова заменили плечевые суставы восьми жителям Карагандинской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Более двух лет назад операцию по эндопротезированию плечевого сустава стали проводить в карагандинской клинике. Новую технологию хирурги переняли у французских коллег.

Потребность в замене плечевого сустава может возникнуть после травм, деформирующих и вторичных артрозов на фоне ревматоидных и аутоиммунных заболеваний.

Жительница Караганды Надежда Голубева перенесла операции по эндопротезированию уже на двух плечевых суставах. До этого 73-летняя женщина в течение трёх лет страдала от сильных болей, вызванных ревматоидным артритом.

«Боли были сильные, болели оба плеча. Я не могла даже стакан держать, спать невозможно было. Сейчас всё отлично», – сказала Надежда Голубева.

Операция относится к дорогостоящим, за каждую фонд медстрахования выплачивает свыше 1,2 млн тенге. Для застрахованных пациентов она бесплатная.

Процесс восстановления после эндопротезирования плечевого сустава занимает 4–6 недель. Первый этап реабилитации начинается ещё в клинике, далее восстановительное лечение пациент проходит в поликлинике по месту прикрепления или в реабилитационном центре.