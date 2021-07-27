+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 12 °С
Алматы: 23 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Дорогостоящие операции на диафрагме провели 35 карагандинцам за счёт медстрахования

27 Июля 2021 05:55
Поделиться:
Дорогостоящие операции на диафрагме провели 35 карагандинцам за счёт медстрахования

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С начала года в Карагандинской областной клинической больнице сделали 35 операций на диафрагме. Они проведены методом лапароскопической фундопликации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Еще 2625 казахстанцев выздоровели от коронавируса
6797 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки Число больных COVID-19 в тяжелом состоянии назвали в Атырауской области Федерация профсоюзов РК сделала обращение по вопросу вакцинации от коронавируса

Этот метод применяется для лечения грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. При таком диагнозе у человека часть желудка выходит из брюшной полости в грудную. Пациент испытывает боли и постоянную изжогу.

«Чтобы вернуть орган на место, проводят лапароскопическую фундопликацию. Делают её через четыре прокола. Операция длится около часа. Ушиваются ножки диафрагмы, тем самым сужается просвет пищеводного отверстия диафрагмы. Из дна желудка делается манжета, там же, у пищевода», – рассказал заведующий отделением хирургии ОКБ Еркебулан Толеубаев.

Лапароскопическая фундопликация проводится и при гастроэзофагеальном рефлюксе. Это расстройство также связано с постоянным забросом содержимого желудка в пищевод и сопровождается воспалительными изменениями со стороны слизистой пищевода. После операции симптомы проходят. Через три дня пациента выписывают.

Метод лапароскопической фундопликации в областной клинической больнице практикуют больше шести лет. В год хирурги делают около 150 таких операций. На оплату каждой фонд медстрахования тратит больше 600 тысяч тенге. Для застрахованных пациентов в рамках ОСМС операция бесплатная.


Подписывайтесь на наш канал:

#Карагандинская область   #Здравоохранение  
Поделиться:

Автор:

Агата Мухамеджанова

Новости по теме
Еще 2625 казахстанцев выздоровели от коронавируса
6797 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
Число больных COVID-19 в тяжелом состоянии назвали в Атырауской области
Федерация профсоюзов РК сделала обращение по вопросу вакцинации от коронавируса
Популярное
1 Назначен новый заместитель акима Карагандинской области
2 Свадьбу с участием более 100 гостей проводили в Нур-Султане
3 Швейный цех открыла многодетная астанчанка с инвалидностью
4 Новые карантинные меры вводят в ВКО
5 Назначен новый аким Индерского района Атырауской области
Читайте также
Число больных COVID-19 в тяжелом состоянии назвали в Атырауской области
Федерация профсоюзов РК сделала обращение по вопросу вакцинации от коронавируса
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив