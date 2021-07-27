Дорогостоящие операции на диафрагме провели 35 карагандинцам за счёт медстрахования

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С начала года в Карагандинской областной клинической больнице сделали 35 операций на диафрагме. Они проведены методом лапароскопической фундопликации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Этот метод применяется для лечения грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. При таком диагнозе у человека часть желудка выходит из брюшной полости в грудную. Пациент испытывает боли и постоянную изжогу.

«Чтобы вернуть орган на место, проводят лапароскопическую фундопликацию. Делают её через четыре прокола. Операция длится около часа. Ушиваются ножки диафрагмы, тем самым сужается просвет пищеводного отверстия диафрагмы. Из дна желудка делается манжета, там же, у пищевода», – рассказал заведующий отделением хирургии ОКБ Еркебулан Толеубаев.

Лапароскопическая фундопликация проводится и при гастроэзофагеальном рефлюксе. Это расстройство также связано с постоянным забросом содержимого желудка в пищевод и сопровождается воспалительными изменениями со стороны слизистой пищевода. После операции симптомы проходят. Через три дня пациента выписывают.

Метод лапароскопической фундопликации в областной клинической больнице практикуют больше шести лет. В год хирурги делают около 150 таких операций. На оплату каждой фонд медстрахования тратит больше 600 тысяч тенге. Для застрахованных пациентов в рамках ОСМС операция бесплатная.



