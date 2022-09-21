21 Сентября 2022, 10:01

Дорогостоящие медисследования стали доступными - Премьер-Министр РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов заявил, что системные меры государства направлены на улучшение качества и доступности здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наша задача – обеспечить каждого гражданина качественной и доступной медицинской помощью. Для этого направляются значительные финансовые средства на строительство объектов здравоохранения, приобретение медицинской техники, внедрение современных технологий, обучение кадров. Стали доступными дорогостоящие медицинские исследования, например, магнитно-резонансная томография, компьютерная томография», - сказал Премьер-Министр РК на заседании Правительства.

Глава Кабмина напомнил, что в прошлом году открыли первый в странах Центральной Азии центр Гамма-нож для радиохирургического лечения заболеваний.

«Значительно повысилась заработная плата медицинских работников. В текущем году средняя зарплата врачей составила 420 тысяч тенге, средних медработников – 234 тысяч тенге. Профессия врача становится привлекательной и престижной», - подчеркнул Алихан Смаилов.

Также Премьер-Министр добавил, что по поручению Главы государства разрабатывается пилотный проект «Модернизация сельского здравоохранения». К 2025 году предусматривается строительство 650 объектов первичной медико-санитарной помощи в сельских населенных пунктах. Также проведут модернизацию 32 районных больниц.

Как отметил Алихан Смаилов, данные системные меры направлены на улучшение качества и доступности здравоохранения.

Ранее сообщалось, что в рамках ОСМС повышена доступность населения к дорогостоящим медицинским услугам. В настоящее время оказано около 886 тысяч дорогостоящих медицинских услуг.

Фото: primeminister.kz







