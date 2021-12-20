Дорогостоящие лекарства для детей приобретут за счет бюджета в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области для пациентов с редкими тяжелыми заболеваниями приобретут дорогостоящие лекарственные препараты, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Соответствующий проект постановления размещен на сайте открытых нормативно-правовых актов.
Препараты, о которых идет речь, являются дорогостоящими. В управлении здравоохранения отметили, что пациенты не имеют возможности приобретать лекарственные средства самостоятельно. При включении в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи пациентам их будут выдавать бесплатно.
В частности, препарат «Экулизумаб» необходим ребенку с диагнозом «Атипичный гемолитико-уремический синдром». Заболевание редкое, пациент единственный по Северо-Казахстанской области. Препарат не включен в протоколы лечения и диагностики Минздрава, является орфанным.
Препарат «Изотретиноин» требуется ребенку с диагнозом «Нейробластома забрюшинного пространства слева с метастатическим поражением костного мозга».
В препарате «Зонисамид» нуждается ребенок с диагнозом «Эпилепсия». Он включен в протоколы лечения и диагностики, но не зарегистрирован в РК.
Стоимость «Экулизумаба» в интернет-аптеках превышает 1,5 млн тенге за флакон, «Изотретиноин» - от 25 тысяч тенге за упаковку, «Зонисамид» - от 30 тысяч.
- «Сүйінші» от имени Главы государства получили родители 209 новорожденных жамбылцев
- На 12% выросли инвестиции в СКО
- Атыраусцев попросили не пугаться сирен
- Зимние каникулы для казахстанских школьников продлятся 11 дней
- Использование пиротехнических изделий: в МВД обратились к казахстанцам
- 30 лет исполнилось Государственной фельдъегерской службе РК
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана