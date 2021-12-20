Дорогостоящие лекарства для детей приобретут за счет бюджета в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области для пациентов с редкими тяжелыми заболеваниями приобретут дорогостоящие лекарственные препараты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующий проект постановления размещен на сайте открытых нормативно-правовых актов.

Препараты, о которых идет речь, являются дорогостоящими. В управлении здравоохранения отметили, что пациенты не имеют возможности приобретать лекарственные средства самостоятельно. При включении в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи пациентам их будут выдавать бесплатно.

В частности, препарат «Экулизумаб» необходим ребенку с диагнозом «Атипичный гемолитико-уремический синдром». Заболевание редкое, пациент единственный по Северо-Казахстанской области. Препарат не включен в протоколы лечения и диагностики Минздрава, является орфанным.

Препарат «Изотретиноин» требуется ребенку с диагнозом «Нейробластома забрюшинного пространства слева с метастатическим поражением костного мозга».

В препарате «Зонисамид» нуждается ребенок с диагнозом «Эпилепсия». Он включен в протоколы лечения и диагностики, но не зарегистрирован в РК.

Стоимость «Экулизумаба» в интернет-аптеках превышает 1,5 млн тенге за флакон, «Изотретиноин» - от 25 тысяч тенге за упаковку, «Зонисамид» - от 30 тысяч.