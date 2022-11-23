Дорогостоящее лечение псориаза получают бесплатно 140 карагандинцев

23 Ноября 2022, 19:33

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – 140 карагандинцев, страдающие псориазом получают бесплатную медицинскую помощь. Одна ампула необходимого для лечения препарата составляет более 1 млн тенге. На эти цели было выделено больше 200 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

140 жителей Карагандинской области получают бесплатное лечение от псориаза. Это хроническое кожное заболевание, при котором участки тела покрываются бляшками и чешуйками. Болезнь может поражать суставы и даже привести к инвалидности. У 80 карагандинцев это заболевание протекает в тяжелой форме, при которой требуется дорогостоящее лечение, когда пациенты по определенной схеме получают инъекции лекарственного средства.

61-летней карагандинке Нине диагноз «псориаз» поставили в 2016 году. С тех пор женщина регулярно принимала лекарства, несколько раз проходила лечение в стационаре. Однако заболевание продолжало прогрессировать. Псориаз поразил кожу на разных участках тела. В этом году пациентке назначили инъекции.

«Мне уже поставили две ампулы, промежуток между которыми был один месяц примерно, следующая инъекция через три месяца. Эффект есть, стало легче, бляшки поменяли цвет. Надеюсь, в дальнейшем эффект будет усиливаться», - говорит пациентка.

«Лечение данным препаратом назначается при тяжелой прогрессирующей форме заболевания, когда поражены обширные участки тела, а также при неэффективности базисной иммуносупрессивной терапии. Таким пациентам назначается дорогостоящий препарат по решению врачебно-консультативной комиссии с участием профильных специалистов, так как стоимость одной ампулы препарата составляет более 1 млн тенге. В дальнейшем, при стойком улучшении, схема лечения может поменяться. Все застрахованные пациенты получают лекарство бесплатно по рецепту, который выдается в поликлинике», - добавила терапевт Многопрофильной больницы № 1 Назгуль Тургымбек.

Лечение псориаза в зависимости от тяжести проводится амбулаторно, в дневном или круглосуточном стационаре. В борьбе с заболеванием применяются медикаментозное и физиотерапевтическое лечение, которое проводится в рамках ОСМС бесплатно. Всего в области лечение данным дорогостоящим препаратом получают 80 пациентов.