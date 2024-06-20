Дорогие сигареты и алкоголь будут облагаться налогом на роскошь в РК

Директор департамента таможенной и налоговой политики Министерства национальной экономики РК Ерлан Сагнаев на презентации нового Налогового кодекса в НПП «Атамекен», рассказал, какова будет ставка налога на роскошь в отношении алкоголя и табака, передает корреспондент агентства Kazinform.

– Есть также акцизные продукты, такие как дорогие сигареты и дорогие алкогольные продукты. Если один экземпляр табака дороже 10 тысяч тенге, то налог уплачивается на 10% выше в виде акциза. А, если 1 литр дорогого алкоголя превышает 1,5 млн тенге, то в виде акциза платят на 10% больше, – сказал представитель министерства.