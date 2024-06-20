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    17:38, 20 Июнь 2024 | GMT +6

    Дорогие сигареты и алкоголь будут облагаться налогом на роскошь в РК

    Дорогие сигареты и алкоголь будут облагаться налогом на роскошь
    Фото: freepik.com

    Директор департамента таможенной и налоговой политики Министерства национальной экономики РК Ерлан Сагнаев на презентации нового Налогового кодекса в НПП «Атамекен», рассказал, какова будет ставка налога на роскошь в отношении алкоголя и табака, передает корреспондент агентства Kazinform.

    – Есть также акцизные продукты, такие как дорогие сигареты и дорогие алкогольные продукты. Если один экземпляр табака дороже 10 тысяч тенге, то налог уплачивается на 10% выше в виде акциза. А, если 1 литр дорогого алкоголя превышает 1,5 млн тенге, то в виде акциза платят на 10% больше, – сказал представитель министерства.

    Теги:
    Миннацэкономики Алкоголь Налоги Экономика Табачные изделия Сигареты
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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