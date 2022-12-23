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Дороги закрывают в связи с метелью в Костанайской области

23 Декабря 2022, 13:56
Дороги закрывают в связи с метелью в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Ряд трасс в Костанайской области закрыт для всех видов транспортных средств, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

«Департамент полиции сообщает, что в Костанайский области, с 11:40 часов в связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный ветер ограниченной видимостью) закрыто движение для всех видов транспортных средств на участке: с 106 км до 232 км. автомобильной дороги республиканского значения Р-36 «Костанай-Аулиеколь-Сурган» от поселка Аулиеколь гр.Акмолинской области. С 12:00 часов ограничено движение на 4 участках областного значения: Рудный-Качар-Федоровка с 0 по 82 км, Житикара - Камысты - Ливановка с 0 по 73 км, Карасу- Б.Чураковка с 0 по 114 км и Койбагор- Карасу- Севастополькое с 0 по 124 км для всех видов транспортных средств»,- сообщили в ведомстве.

Полицейские обратились к участникам дорожного движения с просьбой соблюдать правила безопасности и дорожного движения.


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