Дороги закрывают из-за сильной метели в Жамбылской области
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области закрывают трассы республиканского и областного значения из-за резкого ухудшения погодных условий, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента ЧС Жамбылской области, с 23:15 6 февраля закрыто движение для всех видов автотранспорта по трассе Тараз – Шымкент, а также по трассе Каратау – Жанатас в Таласском и Сарысуском районах.
В департаменте полиции Жамбылской области призвали водителей не рисковать и не выезжать на трассы в этих направлениях.
«Движение закрыто в связи с сильной метелью, нулевой видимостью и общим ухудшением погодных условий. Порывы ветра в городе Таразе и районах Жамбылской области могут достигать до 30 метров в секунду», - отметили в сообщении Службы спасения департамента по ЧС Жамбылской области.
Напомним, неделю назад из-за ухудшения погодных условий в Жамбылской области закрывали участок автодороги областного значения Куюк – Карабастау – Каратау – Жанатас - Саудакент 66 - 140 километр.
Синоптики прогнозируют на севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области туман, гололед. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на северо-востоке, юго-западе области и в горных районах 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.
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