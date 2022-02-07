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Дороги закрывают из-за сильной метели в Жамбылской области

7 Февраля 2022 02:28
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Дороги закрывают из-за сильной метели в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области закрывают трассы республиканского и областного значения из-за резкого ухудшения погодных условий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента ЧС Жамбылской области, с 23:15 6 февраля закрыто движение для всех видов автотранспорта по трассе Тараз – Шымкент, а также по трассе Каратау – Жанатас в Таласском и Сарысуском районах.

В департаменте полиции Жамбылской области призвали водителей не рисковать и не выезжать на трассы в этих направлениях.

«Движение закрыто в связи с сильной метелью, нулевой видимостью и общим ухудшением погодных условий. Порывы ветра в городе Таразе и районах Жамбылской области могут достигать до 30 метров в секунду», - отметили в сообщении Службы спасения департамента по ЧС Жамбылской области.



Напомним, неделю назад из-за ухудшения погодных условий в Жамбылской области закрывали участок автодороги областного значения Куюк – Карабастау – Каратау – Жанатас - Саудакент 66 - 140 километр.

Синоптики прогнозируют на севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области туман, гололед. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на северо-востоке, юго-западе области и в горных районах 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.


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#Жамбылская область   #Видео   #Регионы   #Дороги   #Погода   #МЧС   #ДЧС   #Природа  
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Автор:

Галина Скрипник

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