Дороги закрывают из-за сильной метели в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области закрывают трассы республиканского и областного значения из-за резкого ухудшения погодных условий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента ЧС Жамбылской области, с 23:15 6 февраля закрыто движение для всех видов автотранспорта по трассе Тараз – Шымкент, а также по трассе Каратау – Жанатас в Таласском и Сарысуском районах.

В департаменте полиции Жамбылской области призвали водителей не рисковать и не выезжать на трассы в этих направлениях.

«Движение закрыто в связи с сильной метелью, нулевой видимостью и общим ухудшением погодных условий. Порывы ветра в городе Таразе и районах Жамбылской области могут достигать до 30 метров в секунду», - отметили в сообщении Службы спасения департамента по ЧС Жамбылской области.









Напомним, неделю назад из-за ухудшения погодных условий в Жамбылской области закрывали участок автодороги областного значения Куюк – Карабастау – Каратау – Жанатас - Саудакент 66 - 140 километр.

Синоптики прогнозируют на севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области туман, гололед. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на северо-востоке, юго-западе области и в горных районах 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.