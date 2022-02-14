Дороги закрывают из-за метели в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области закрыли участок республиканской автодороги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента по чрезвычайным ситуациям, с 16.00 часов из-за ухудшения погодных условий – буран, видимость 50-100 метров – и закрытием дорог в Акмолинской области для всех видов автотранспорта запретили движение на участке автодороги республиканского значения М-36 «Екатеринбург-Алматы», от границы Акмолинской области до села Чистополье.

Штормовое предупреждение в регионе объявили на завтра, 15 февраля, из-за угрозы усиления ветра с порывами до 20 метров в секунду и метели.

Буквально пару дней назад в области закрывали участки и республиканских, и местных дорог. Причиной тоже было ухудшение видимости и метель. Метели в регионе сменили морозные дни, которые, по прогнозам синоптиков, вернутся снова на этой неделе.