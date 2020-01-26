Дороги закрыты в девяти регионах Казахстана из-за непогоды

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Из-за непогоды в девяти регионах республики ограничено движение транспорта. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации ТОО «Казахавтодор», в Нур-Султане закрыто движение для всех видов автотранспорта в четырех направлениях автодорог «Нур-Султан-Павлодар», «Нур-Султан-Щучинск», «Нур-Султан-Атбасар» и «Нур-Султан-Коргалжын».

В Акмолинской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на 12-ти участках автодорог: «Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты» (от Нур-Султана до границы Павлодарской области, 16-205 км), «Екатеринбург-Алматы» (от с.Жаксы до границы СКО, 856-917 км), «Жезказган-Петропавловск» (от границы Костанайской области до границы СКО, 377-595 км), «Нур-Султан-Петропавловск» (от Нур-Султана до г.Кокшетау, 18-293 км), «Костанай-Аулиеколь- Сурган» (от границы Костанайской области до п.Сурган, 232-260 км), «Жезказган-Петропавловск» (от границы Костанайской области до границы СКО, 377-595 км), «Щучинск-Зеренда» (от г.Щучинска до с.Зеренда, 0-80 км), «Жаксы-Есиль-Бузулук» (от г.Есиль до п.Бузулук, 64-82 км), «Макинск-Аксу-Торгай» (от г.Макинска до с.Торгай, 0-240 км), «Екатеринбург-Алматы» (от г.Атбасара до Нур-Султана, 1006-12471 км), «Кокшетау- Атбасар» (от г.Кокшетау до г.Атбасара, 9-180 км), «Нур-Султан-Коргалжын» (от с.Акмол до Коргалжынского заповедника, 38-180 км).

В Актюбинской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на 7-ми участках автодорог: «Самара-Шымкент» (от п.Белогорка до п.Карабутак, 773-965 км), «Актобе-Мартук-гр.РФ» (от п.Сарыжар до границы РФ, 24-99 км), «Северный обход-Актобе» (0-39км), «Карабутак-Комсомол-Костанай» (от п.Карабутак до границы Костайской области, 0-234 км), «Шалкар-Иргиз» (от г.Эмбы до с.Иргиз, 92-389 км), «Самара-Шымкент» (от п.Карабутак до границы Кызылординской области, 965-1240 км).

Ограничено движение для грузового и рейсового автотранспорта на участке автодороги «Актобе-Орск» (от п.Ш.Калдаякова до границы РФ, 39-135 км).

В Восточно-Казахстанской области ограничено движение для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом на участке автодороги «Усть-Каменогорск-Риддер-граница РФ» (от с.Белоусовки до г.Риддер, 15-105 км).​ ​ ​

В Западно-Казахстанской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Самара-Шымкент» (от п.Жымпиты до границы Актюбинской области, 394-526 км).

В Костанайской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на 5-ти участках автодорог: «Денисовка-Житикара-Мюктиколь-гр.РФ» (от г.Житикары до границы РФ, 0-174 км), «Карабутак-Костанай» (от г.Лисаковска до границы Актюбинской области, 231-444 км), «Жезказган-Петропавловск» (от границы Карагандинской области до границы Акмолинской области, 252-377км.), «Екатеринбург-Алматы» (от п.Сарыколь дро границы СКО, 686-729 км), «Костанай-Аулиеколь-Сурган» (от г.Костаная до границы Акмолинской области, 7-232 км).

В Кызылординской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Самара-Шымкент» (от г.Аральска до границы Актюбинсой области, 1240-1356 км.).

В Павлодарской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты» (от п.Шидерты до границы Акмолинской области, 200-240 км).

В Северо-Казахстанской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на 4-х участках автодорог: «Екатеринбург-Алматы» (от п.Чистополе до границы Акмолинской области, 832-856 км), «Екатеринбург-Алматы» (от границы Костанайской области до с.Чистополье, 729-835 км), «Жезказган-Петропавловск» (от с.Новоишимское до границы Акмолинской области, 595-701 км), «Кокшетау-Рузаевка» (от с.Саумалколь до с.Рузаевки, 102-196 км).

Комитет по ЧС МВД рекомендует гражданам следить за изменениями погоды, метеорологическими сводками, смс-оповещением, в связи с ухудшением видимости на дорогах по возможности отказаться от дальних поездок.

Если вы оказались в чрезвычайной ситуации, звоните на единый номер службы спасения 112.