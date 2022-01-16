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Дороги закрыли в пяти районах СКО

16 Января 2022 22:30
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Дороги закрыли в пяти районах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области закрыли дороги на территории Айыртауского, Жамбылского, им. Г.Мусрепова, Тимирязевского и Тайыншинского районов, передает корреспондент МИА Казинформ.

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По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, с 19.00 часов в связи с ухудшением погодных условий - усиление ветра, метель - закрыто движение для всех видов транспорта на республиканской дороге Алматы-Екатеринбург (граница Акмолинской области - село Чистополье) и областных дорогах:

Саумалколь-Лобаново,

Саумалколь-Новоишимское-Червоное,

Арыкбалык-Саумалколь,

Антоновка-Лавровка-Горное,

Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово,

Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль,

Астраханка-Киялы-Тайынша-Алексеевка,

Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово,

Тимирязево-Аксуат-Мичурино,

Повозочное-Баян-Архангелка-а/д«Пресновка-Троицкое»,

Кривощеково-Афанасьевка-Садовка до границы Тимирязевского района.

Спасатели напомнили о круглосуточно работающем телефоне «112 « для сообщений в случае угрозы или возникновения ЧС или чрезвычайных происшествий.


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#Северо-Казахстанская область   #Транспорт   #Безопасность   #Дороги   #Погода   #ДЧС  
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Автор:

Олеся Жуковень

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