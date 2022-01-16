Дороги закрыли в пяти районах СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области закрыли дороги на территории Айыртауского, Жамбылского, им. Г.Мусрепова, Тимирязевского и Тайыншинского районов, передает корреспондент МИА Казинформ.
По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, с 19.00 часов в связи с ухудшением погодных условий - усиление ветра, метель - закрыто движение для всех видов транспорта на республиканской дороге Алматы-Екатеринбург (граница Акмолинской области - село Чистополье) и областных дорогах:
Саумалколь-Лобаново,
Саумалколь-Новоишимское-Червоное,
Арыкбалык-Саумалколь,
Антоновка-Лавровка-Горное,
Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово,
Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль,
Астраханка-Киялы-Тайынша-Алексеевка,
Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово,
Тимирязево-Аксуат-Мичурино,
Повозочное-Баян-Архангелка-а/д«Пресновка-Троицкое»,
Кривощеково-Афанасьевка-Садовка до границы Тимирязевского района.
Спасатели напомнили о круглосуточно работающем телефоне «112 « для сообщений в случае угрозы или возникновения ЧС или чрезвычайных происшествий.
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