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Дороги закрыли в пяти районах Северо-Казахстанской области

14 Января 2020 20:05
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Дороги закрыли в пяти районах Северо-Казахстанской области

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области закрыто движение по автодорогам областного значения в нескольких районах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Об этом служба спасения проинформировала жителей региона через мобильное приложение Darmen.

«С 18:30 в связи с ухудшением погодных условий (усиление ветра, низовая метель (буран), выпадение осадков, ограничение видимости) закрыто движение на автомобильных дорогах областного значения для всех видов транспорта в следующих районах: Айыртауский, Акжарский, Кызылжарский, им. Г. Мусрепова, Уалихановский», - говорится в сообщении.

Ранее из-за непогоды был закрыт участок автодороги республиканского значения от села Чистополье района им. Г. Мусрепова до границы Акмолинской области.

В ближайшие сутки в регионе прогнозируют метель.


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Безопасность, Погода, Туған жер,
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Автор:

Олеся Жуковень

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