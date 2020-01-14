Дороги закрыли в пяти районах Северо-Казахстанской области
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области закрыто движение по автодорогам областного значения в нескольких районах, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Об этом служба спасения проинформировала жителей региона через мобильное приложение Darmen.
«С 18:30 в связи с ухудшением погодных условий (усиление ветра, низовая метель (буран), выпадение осадков, ограничение видимости) закрыто движение на автомобильных дорогах областного значения для всех видов транспорта в следующих районах: Айыртауский, Акжарский, Кызылжарский, им. Г. Мусрепова, Уалихановский», - говорится в сообщении.
Ранее из-за непогоды был закрыт участок автодороги республиканского значения от села Чистополье района им. Г. Мусрепова до границы Акмолинской области.
В ближайшие сутки в регионе прогнозируют метель.
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