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    14:32, 03 Март 2021 | GMT +6

    Дороги закрыли в нескольких районах СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области вновь закрывают дороги из-за метели, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации департамента по чрезвычайным ситуациям, с 11 часов закрыто движение для всех видов транспорта на областных автодорогах в Айыртауском, Есильском, Жамбылском, Мамлютском, Тимирязевском, районе имени Г. Мусрепова, Шал акына. В регионе заметно ухудшилась погода. Усилился ветер, началась низовая метель.

    Завтра, 4 марта, по области снова ожидается ночью снег, днем возможен дождь. Местами – туман, метель, гололед. Ветер юго-западный ночью со скоростью 15-20 метров в секунду, порывы – до 25 метров в секунду.


    Теги:
    Дороги Погода Северо-Казахстанская область
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