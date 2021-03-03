Дороги закрыли в нескольких районах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области вновь закрывают дороги из-за метели, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента по чрезвычайным ситуациям, с 11 часов закрыто движение для всех видов транспорта на областных автодорогах в Айыртауском, Есильском, Жамбылском, Мамлютском, Тимирязевском, районе имени Г. Мусрепова, Шал акына. В регионе заметно ухудшилась погода. Усилился ветер, началась низовая метель.

Завтра, 4 марта, по области снова ожидается ночью снег, днем возможен дождь. Местами – туман, метель, гололед. Ветер юго-западный ночью со скоростью 15-20 метров в секунду, порывы – до 25 метров в секунду.