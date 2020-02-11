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Дороги закрыли в четырех районах СКО

11 Февраля 2020 19:34
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Дороги закрыли в четырех районах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области из-за ухудшения погоды закрыли дороги областного значения в четырех районах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На территории области вновь бушует непогода: усилился ветер, наблюдается низовая метель, осадки, на дорогах ограничена видимость.

«С 18:30 в связи с ухудшением погодных условий закрыто движение на автомобильных дорогах областного значения для всех видов транспорта в следующих районах: Айыртауском, Тимирязевском, Шал акына и им.Г.Мусрепова», - говорится в сообщении, распространенном службой спасения в мобильном приложении «Darmen».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, на прошлой неделе из-за осадков и гололеда 6 раз устанавливали ограничение на 7 участках дорог республиканского значения. Однако это не помогло избежать происшествий.

«За неделю с автодорог области, силами департамента, местной полицейской службы, местных исполнительных органов, ТОО «Казавтодор» из снежных заносов спасено 95 человек, отбуксированы на очищенные участки автодорог 18 легковых и 18 грузовых автомашин», - отметил начальник управления кризисных ситуаций Рустем Жумагалиев.

По прогнозам синоптиков, ожидается дальнейшее ухудшение погоды.


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Транспорт, Погода,
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Автор:

Олеся Жуковень

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