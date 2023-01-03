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Дороги закрыли из-за непогоды в 8 областях Казахстана

3 Января 2023, 21:44
Дороги закрыли из-за непогоды в 8 областях Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Республиканские автодороги закрыты из-за непогоды в 8 областях Казахстана, передает МИА «Казинформ».

«В связи с непогодой автодороги республиканского значения закрыты в Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Туркестанской областях. К данному часу движение ограничено на 40 участках», - сообщили в нацкомпании «ҚазАвтоЖол».

Как напомнили в ведомстве, информацию о закрытии трасс республиканского значения можно узнать на сайте компании, пройдя по ссылке ru.qaj.kz.

Ранее сообщалось о закрытии выездов из Астаны.


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