Дороги закроют из-за мороза в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области 23 января ограничат движение автотранспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Служба спасения распространила через приложение DARMEN сообщение об ограничении движения для всех видов транспорта на областных автодорогах с 18.00 часов. Причиной стало ухудшение погоды – понижение температуры воздуха до минус 35-40 градусов.

Это уже не первое закрытие дорог в регионе на этой неделе. В среду движение транспорта ограничивали из-за сильной метели.



