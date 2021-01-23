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    14:07, 23 Январь 2021 | GMT +6

    Дороги закроют из-за мороза в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области 23 января ограничат движение автотранспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Служба спасения распространила через приложение DARMEN сообщение об ограничении движения для всех видов транспорта на областных автодорогах с 18.00 часов. Причиной стало ухудшение погоды – понижение температуры воздуха до минус 35-40 градусов.

    Это уже не первое закрытие дорог в регионе на этой неделе. В среду движение транспорта ограничивали из-за сильной метели.



    Теги:
    Дороги Погода Северо-Казахстанская область Транспорт
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