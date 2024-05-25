Дороги закрыли из-за снегопада в Акмолинской области

В Акмолинской области временно закрыто движение на автомобильных дорогах республиканского и областного значения, передает агентство Kazinform.

Причиной стали плохие метеоусловия, а именно верховой снег и понижение темпрературы.

Проезд закрыт в Астаханском и Егиндыкольском районах на участках: