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    11:20, 25 Май 2024 | GMT +6

    Дороги закрыли из-за снегопада в Акмолинской области

    закрыто движение
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ агентство Kazinform

    В Акмолинской области временно закрыто движение на автомобильных дорогах республиканского и областного значения, передает агентство Kazinform.

    Причиной стали плохие метеоусловия, а именно верховой снег и понижение темпрературы.

    Проезд закрыт в Астаханском и Егиндыкольском районах на участках:

    • Екатеринбург-Алматы км 1080-1140 (ст. Колутон - с.Новочеркасское);
    • Егиндыколь-Жолан км 0-61,3;
    • Новочеркасское-Егиндыколь-Жантеке км 43-119,2;
    • Жалтыр-Макинск км 0-38;
    • Новочеркасское-Егиндыколь-Жантеке км 0-43;
    • Новочеркасское-Егиндыколь-Кайнарское км 0-52.
    Теги:
    Трассы Снег Закрытие дорог Акмолинская область
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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