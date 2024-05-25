11:20, 25 Май 2024 | GMT +6
Дороги закрыли из-за снегопада в Акмолинской области
В Акмолинской области временно закрыто движение на автомобильных дорогах республиканского и областного значения, передает агентство Kazinform.
Причиной стали плохие метеоусловия, а именно верховой снег и понижение темпрературы.
Проезд закрыт в Астаханском и Егиндыкольском районах на участках:
- Екатеринбург-Алматы км 1080-1140 (ст. Колутон - с.Новочеркасское);
- Егиндыколь-Жолан км 0-61,3;
- Новочеркасское-Егиндыколь-Жантеке км 43-119,2;
- Жалтыр-Макинск км 0-38;
- Новочеркасское-Егиндыколь-Жантеке км 0-43;
- Новочеркасское-Егиндыколь-Кайнарское км 0-52.