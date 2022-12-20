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Дороги, вода и детские сады влияют на сохранение села - аким СКО

20 Декабря 2022, 15:19
Дороги, вода и детские сады влияют на сохранение села - аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров продолжает поездки по районам. В районе М.Жумабаева насущными вопросами он назвал ремонт дорог, открытие детского сада и водоснабжение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На своей странице в Facebook глава региона назвал указанные проблемы как напрямую влияющие на сохранение села.

«В планах на следующий год провести капитальный ремонт хирургического отделения районной больницы и медицинских объектов. Закупим необходимое медоборудование. Запланирован ремонт внутрипоселковых дорог в селах, школ и разводящих сетей водоснабжения. В Булаево продолжится возведение жилого дома на 45 квартир. В целом, руководству района необходимо проводить работу по привлечению инвесторов, созданию рабочих мест, полному освоению бюджета и реализации новых проектов», - написал А.Сапаров.

В начале декабря аким района Кайрат Омаров отчитывался об итогах социально-экономического развития вверенной ему территории в региональной службе коммуникаций. О том, что необходим детский сад, он не упоминал. По поводу водоснабжения сообщал, что в 99% есть централизованные системы водоснабжения. В этом году реализовали девять проектов на 534 млн тенге. В 2023-м году продолжится строительство и реконструкция водоснабжения в селах Жастар, Караганды, Новотроицкое, Уваково, Хлебороб, Пролетарка. Дороги, по его словам, ремонтируют. В том числе внутрипоселковые в 18 населенных пунктах.

«На 1 ноября численность официально зарегистрированных безработных составляет 218 человек. Доля зарегистрированных безработных из экономически активного населения 1.2%. Трудоустроен на новые рабочие места 651 человек. Вопрос занятости занимает центральное место в моей деятельности и каждого акима сельского округа. Наши программы, проекты, прежде всего, ориентированы на создание новых рабочих мест», - заявлял К.Омаров.


Фото: facebook.com/Айдарбек Сапаров

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