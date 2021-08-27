Дороги вблизи учебных заведений проверяют полицейские СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК.КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года зарегистрировали 25 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, в результате аварий один ребенок погиб, 27 получили ранения различной степени тяжести. Авария, в которой погиб ребенок, произошла в августе в Акжарском районе.

Накануне учебного года полицейские области проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание, дети!».

«Активизирована профилактика детского дорожно-транспортного травматизма: люди в погонах раздают памятки в людных местах, проводят беседы с детьми и их родителями, широко используют соцсети. Напоминают о необходимости использования на ранцах и одежде школьников световозвращающих лент, о том, что безопасность детей во многом зависит от ответственности их родителей», - рассказали в пресс-службе.

Проверяют полицейские состояние дорожной инфраструктуры вблизи учебных заведений. Особое внимание уделяется наличию пешеходных переходов, их техническому оборудованию и соответствию требованиям. Дорожная разметка, подсветка активных знаков, ограждения, искусственное освещение — работа ведётся совместно с местными исполнительными органами, дорожными и коммунальными службами. При выявлении недостатков стражи порядка составляют предписания об их устранении.

«Провели 98 обследований, по результатам которых выдано 28 предписаний на устранении выявленных недостатков. Установлено и заменено 36 дорожных знаков, нанесено 245 квадратных метров дорожной разметки. Произведены работы по ямочному ремонту общей площадью 1,2 тысячи квадратных метров, установлены две искусственные неровности. В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма в первые недели учебного года автопатрули будут приближены к учебным заведениям», - сообщил и.о. начальника управления административной полиции Назар Байматов.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание – дети!» продлится до 9 сентября.