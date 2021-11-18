Дороги в Жамбылской области по всем направлениям открыты - ДЧС

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Дороги в Жамбылской области по всем направлениям открыты. Об этом сообщила пресс-служба ДЧС области в Instagram, передает МИА «Казинформ».

«Уважаемые жители и гости Жамбылской области, доводим до Вашего сведения - дороги в Жамбылской области по всем направлениям открыты», - говорится в сообщении ДЧС.

Как сообщалось ранее, 17 ноября с 09:45 закрыли участки трасс в Таласском и Сарысуском районах. «В связи с ухудшением погодных условий (сильный ветер, нулевая видимость) закрыто движение на участке, автодороги областного значения Куюк - Карабастау - Каратау - Жанатас на 66-140 км для всех видов автотранспорта», - отметили в ДЧС.



