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Дороги в Жамбылской области по всем направлениям открыты - ДЧС

18 Ноября 2021 09:22
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Дороги в Жамбылской области по всем направлениям открыты - ДЧС

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Дороги в Жамбылской области по всем направлениям открыты. Об этом сообщила пресс-служба ДЧС области в Instagram, передает МИА «Казинформ».

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«Уважаемые жители и гости Жамбылской области, доводим до Вашего сведения - дороги в Жамбылской области по всем направлениям открыты», - говорится в сообщении ДЧС.

Как сообщалось ранее, 17 ноября с 09:45 закрыли участки трасс в Таласском и Сарысуском районах. «В связи с ухудшением погодных условий (сильный ветер, нулевая видимость) закрыто движение на участке, автодороги областного значения Куюк - Карабастау - Каратау - Жанатас на 66-140 км для всех видов автотранспорта», - отметили в ДЧС.



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#Жамбылская область   #Происшествия   #Дороги   #Погода  
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