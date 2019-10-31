Дороги в райцентрах отремонтируют в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В 2020 году в Северо-Казахстанской области планируют увеличить финансирование на строительные работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом сказал на заседании депутатской фракции партии «Nur Otan» председатель филиала партии, аким области Кумар Аксакалов. Он добавил, что строительным организациям и ответственным за отрасль нужно заранее готовиться к увеличению объемов работы.

«Два года мы сталкиваемся с проблемой отсутствия квалифицированных кадров. И темпы строительства страдают. Не успеваем осваивать деньги. Делаем вывод, что наша строительная отрасль, к сожалению, не готова перерабатывать такие объемы. Это мы видели и в районах», - отметил аким области.

Большие планы у местной власти по строительству дорог. По словам К.Аксакалова, 700 км дорог отремонтировали и будут продолжать работу в следующем году.

«Сейчас мы выбираем села, где будет проводиться работа. По каждому селу будет соответствующая программа: где будем проводить воду, где будем делать дорогу. В районных центрах начнется ремонт дорог. Долгие годы в райцентрах дороги не ремонтировались», - рассказал К.Аксакалов

Он добавил, что в райцентре Айыртауского района селе Саумалколь практически все дороги отремонтировали в этом году – 23 км на 17 улицах. Для этого специально выделили средства из бюджета.

«В 2020 году отремонтируем все дороги в ауле Бесколь – райцентре Кызылжарского района. По плану – 18 улиц. Параллельно начнем ремонтировать районные центры и села. Эту работу партия тоже должна проконтролировать. При разработке проекта на предстоящую пятилетку поручаю увязать целевые индикаторы с бюджетом. Нам нужно понять по каждому селу, которое является перспективным, что и в какие годы сделать», - сказал К.Аксакалов.

Аким области поручил до 1 марта 2020 года разработать программу развития территории области, районов и города Петропавловска на 2021-2025 годы. К.Аксакалов подчеркнул, что должны быть учтены все замечания и пожелания североказахстанцев.

Основной темой заседания депутатской фракции была реализация программы развития территории на 2016-2020 годы.