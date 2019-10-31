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Дороги в райцентрах отремонтируют в Северном Казахстане

31 Октября 2019 14:52
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Дороги в райцентрах отремонтируют в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В 2020 году в Северо-Казахстанской области планируют увеличить финансирование на строительные работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Об этом сказал на заседании депутатской фракции партии «Nur Otan» председатель филиала партии, аким области Кумар Аксакалов. Он добавил, что строительным организациям и ответственным за отрасль нужно заранее готовиться к увеличению объемов работы.

«Два года мы сталкиваемся с проблемой отсутствия квалифицированных кадров. И темпы строительства страдают. Не успеваем осваивать деньги. Делаем вывод, что наша строительная отрасль, к сожалению, не готова перерабатывать такие объемы. Это мы видели и в районах», - отметил аким области.

Большие планы у местной власти по строительству дорог. По словам К.Аксакалова, 700 км дорог отремонтировали и будут продолжать работу в следующем году.

«Сейчас мы выбираем села, где будет проводиться работа. По каждому селу будет соответствующая программа: где будем проводить воду, где будем делать дорогу. В районных центрах начнется ремонт дорог. Долгие годы в райцентрах дороги не ремонтировались», - рассказал К.Аксакалов

Он добавил, что в райцентре Айыртауского района селе Саумалколь практически все дороги отремонтировали в этом году – 23 км на 17 улицах. Для этого специально выделили средства из бюджета.

«В 2020 году отремонтируем все дороги в ауле Бесколь – райцентре Кызылжарского района. По плану – 18 улиц. Параллельно начнем ремонтировать районные центры и села. Эту работу партия тоже должна проконтролировать. При разработке проекта на предстоящую пятилетку поручаю увязать целевые индикаторы с бюджетом. Нам нужно понять по каждому селу, которое является перспективным, что и в какие годы сделать», - сказал К.Аксакалов.

Аким области поручил до 1 марта 2020 года разработать программу развития территории области, районов и города Петропавловска на 2021-2025 годы. К.Аксакалов подчеркнул, что должны быть учтены все замечания и пожелания североказахстанцев.

Основной темой заседания депутатской фракции была реализация программы развития территории на 2016-2020 годы.

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область,
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Автор:

Олеся Жуковень

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