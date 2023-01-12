Дороги в Карагандинской и Павлодарской областях закрыты для всех видов транспорта

12 Января 2023, 14:46

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Национальный оператор автомобильных дорог республиканского значения опубликовал оперативную информацию по ограничению движения на трассах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазАвтоЖол».

С 13:30 часов в Карагандинской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д:

- Кызылорда-Павлодар км. 967-1135, участок поселок Молодежный-граница Павлодарской области;

- Екатеринбург-Алматы км. 1446-1457, участок город Темиртау-город Караганда.

С 13:30 часов в Павлодарской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д Кызылорда-Павлодар км. 1135-1206, участок граница Карагандинской области-поселок Шидерты.

Ранее сообщалось, что дорогу из Астаны в Павлодарскую область закрыли для движения.