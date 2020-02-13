Дороги в четырех областях закрыты из-за непогоды
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с неблагоприятными погодными условиями закрыто движение в четырех областях на семи участках, протяженностью 1036 км. Это 4,1% всех дорог республиканского значения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АО «НК «КазАвтоЖол».
По всей республике работает 752 единицы техники.
Перечень закрытых участков:
1. Нур-Султан - Темиртау, км 1291-1426 (платный участок)
2. Нур-Султан - Щучинск, км 18-231 (платный участок).
3. Нур-Султан – Ерейментау - Шидерты км 16-235, Нур-Султан - Шидерты
4. Екатеринбург - Алматы км 1006-1247, Атбасар - Нур-Султан.
5.Ушарал - Достык км 83-184, Коктума - Достык.
6. Екатеринбург - Алматы км 1426-1457, уч. терминал платного участка - г. Караганда.
7. Кызылорда - Павлодар км 970-1066, Караганда - Молодежный.
«При возникновении нештатной ситуации вы всегда можете обратиться по короткому номеру телефона 1403. АО «НК «КазАвтоЖол» напоминает автомобилистам о необходимости соблюдать правила дорожного движения, установленную скорость, интервал движения и избегать необоснованных маневров и резких торможений. Вместе с тем, настоятельно рекомендуем выезжать на дороги только на зимней резине», - предупредили в нацкомпании.
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