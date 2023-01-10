Дороги в Актюбинской области закрыли для автобусов и дизельного транспорта

10 Января 2023, 01:23

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Из-за сильных морозов до -39 градусов сегодня ночью все дороги республиканского значения в Актюбинской области закрыли для дизельных и общественных видов транспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям области.

«9 января с 22:20 в связи с ухудшением погодных условий, сильным морозом ограничено движение на всех автодорогах республиканского значения для дизельных и общественных видов автотранспорта. Согласно данным РГП «Казгидромет», ночью 10 января в Актюбинской области ожидается сильный мороз до -35-39 градусов, по городу Актобе – -35-36 градусов», - сообщили в пресс-службе департамента.

В ведомстве еще раз призвали граждан не выезжать при ухудшении погодных условий и закрытии автодорог, а также порекомендовали следить за изменениями погоды, избегать длительного пребывания на улице.

Ранее сообщалось, что в Казахстане закроют трассы для автобусов и авто с дизельными двигателями.