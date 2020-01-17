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Дороги в Актюбинской области открыты

17 Января 2020 12:49
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Дороги в Актюбинской области открыты

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в связи с улучшением погодных условий сняты ограничения движения для всех видов транспорта на автодорогах Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям области.

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Как известно, вчера из-за непогоды, бурана и гололеда был закрыт ряд трасс областного и республиканского значения.

«Сегодня с 10:30 часов в связи с улучшением погодных условий сняты ограничения для движения транспорта на дорогах республиканского значения. Это автодорога Самара – Шымкент, с 773 км у поселка Белогорка до 965 км у поселка Карабутак. Также открыта дорога Карабутак – Комсомол - граница Костанайской области, от поселка Карабутак до села Комсомольское. Открыта дорога Северный обход, от 0 до 39 км», - говорит сотрудник ДЧС Сабина Серикова.

С 11:00 часов снято ограничение на автодороге Кандыагаш – Эмба – Шалкар - Иргиз, а также на автодороге Актобе - граница Российской Федерации, с дорог областного значения Донское – Бадамша – Актобе - Орск, Актобе – Родниковка - Мартук, Покровка – Темир – Кенкияк - Эмба.

Как сообщалось ранее, в связи с ухудшением погодных условий остается закрытым движение для всех видов автотранспорта на автодорогах республиканского значения в регионах регионах страны – Акмолинской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской областях и Нур-Султане.


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Ключевые слова: Актюбинская область, Погода, Дороги,
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Самал Ендибаева

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