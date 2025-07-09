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    11:07, 09 Июль 2025 | GMT +5

    Дороги с ямами: в Актюбинской области установят автоматизированные весовые станции

    Дороги с ямами в Мунайлинском районе Актюбинской области вызвали недовольство у местных жителей. В акимате пообещали выровнять дорожное полотно, а также сообщили, что на пяти автодорогах областного значения установят автоматизированные весовые станции, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Дорога с ямами: в Актюбинской области установят автоматизированные весовые станции
    Фото: кадр из видео

    Автодорога областного значения Покровка–Темир–Кенкияк–Эмба ремонтируется поэтапно. Однако она быстро приходит в негодность, и передвижение по ней становится затруднённым. После проезда тяжёлых грузовиков на некоторых участках дороги появляются огромные ямы. Жители публикуют фото в социальных сетях и просят у властей найти решение.

    — Это дорога областного значения Покровка–Темир–Кенкияк–Эмба. Она расположена в Мунайлинском регионе и относится к четвёртой категории дорог. По ней передвигаются тяжёлые грузовики, что и приводит к повреждениям. В настоящее время организация, отвечающая за содержание дороги, проводит выравнивание. После этого будут заделаны ямы. Также мы совместно с транспортной инспекцией проведём рейды. Кроме того, планируется установка автоматизированных весовых станций на пяти автодорогах областного значения. Средства на начало работ уже выделены. При проезде тяжёлого транспорта будет измеряться его вес. В случае превышения допустимого веса система автоматически будет начислять штраф, — сообщил заместитель руководителя областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Есет Аманбаев.

    Отметим, что в этом году на ремонт и строительство районных и областных дорог в Актюбинской области выделено более 50 млрд тенге. На эти средства ведутся работы на 400 километрах дорог.

    Теги:
    Дороги Регионы Казахстана Трассы Актюбинская область Ремонт дорог
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
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