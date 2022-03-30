Дороги республиканского значения остаются закрытыми в шести регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дороги республиканского значения продолжают оставаться закрытыми в шести регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казавтожол.

Причиной закрытия дорог является непогода (гололед, плохая видимость, порывистый ветер). Так, на данный момент дороги закрыты в Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях. Всего закрыто более 40 участков.

Карта с оперативной информацией о дорогах на сайте КазАвтоЖол выглядит так: https://ru.qaj.kz/s/ (пройдя по ссылке можно посмотреть ситуацию на дорогах на данный момент).

В Акмолинской области 29.03.2022 г. в 13.30 ч. в связи с ухудшением погодных условийв Костанайской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах:

«Жезказган-Петропавловск» км. 377-440 уч. гр.Костанайской обл.-г.Державинск.

29.03.2022 г. в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на дорогах: «Жаксы-Есиль-Бузулук» км. 0-64, уч. с.Жаксы – с.Есиль; «Екатеринбург - Алматы» км. 917-1003, уч. п.Жаксы-г.Атбасар. «Нур-Султан-Коргалжин» км. 37-180, уч. с.Акмол - Коргалжинский заповедник;

В 17:40 ч. в связи с ухудшением погодных условий в Карагандинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Нур-Султан-Кабанбай Батыра-Киевка-Темиртау» км. 37-51, уч. с.Кабанбай Батыра- гр.Акмолинской обл.

в 18.20 ч

«Екатеринбург-Алматы» км. 1291-1353 уч. п.Жибек-жолы-гр.Карагандинской обл. участок дирекций платных дорог АО «НК «КазАвтоЖол»»

«Кокшетау-Атбасар» км. 100-184, уч. п.Балкашино-г.Атбасар;

«Екатеринбург-Алматы» км. 1003-1247, уч. г.Атбасар-г.Нур-Султан.

«Екатеринбург - Алматы» км. 1275-1291 уч. г.Нур-Султан - п. Жибек Жолы

в 18.20 ч «Нур-Султан-Петропавловск» км. 18-231, уч. г. Нур-Султан-г.Щучинск. (участок дирекций платных дорог АО «НК «Казавтожол»)

в 19.40 ч

«Жаксы-Есиль-Бузулук» км. 64-82, уч. г.Есиль – п.Бузулук;

«Костанай-Аулиеколь-Сурган» км 232-260, уч. г.Костанайская обл. – п.Сурган;

«Жезказган-Петропавловск» км 440-595 уч. г.Державинск –гр.СКО

в 20.00 ч

«Нур-Султан-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау» км. 16-37, уч. г.Нур-Султан – п.Кабанбай батыр;

«Подъезд к Вячеславскому вдх» км 0-17 уч. п.Бабатай- Вячеслав.вдх.

В Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах:«Самара-Шымкент» км. 776-965, уч. п.Белогорка-п.Карабутак для грузового с прицепом и полуприцепом и общественного транспорта, в 15.45 ч - «Актобе-гр.РФ» км. 39-136, уч. с.Шамши Калдаякова-гр.РФ.

В связи с ухудшением погодных условий в Костанайской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай» км. 0-234, уч. п.Карабутак -гр.Костанайской области.

В Карагандинской области связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на дорогах:

«Жезказган-Петропавловск» км. 65-252 уч. п.Жезды – гр.Костанайской обл.. в 17.30 ч. а/д «Нур-Султан-Кабанбай Батыра-Киевка-Темиртау» км. 51-266, уч. гр.Акмолинской обл.–г.Темиртау, «Екатеринбург-Алматы» км. 1353-1426, уч. гр.Акмолинской обл.-ПВП Темиртау. участок дирекций платных дорог АО «НК «КазАвтоЖол»»; «Екатеринбург-Алматы» км. 1426-1457, уч. ПВП Темиртау-г.Караганда; «Кызылорда-Павлодар» км. 752-906, уч. п.Атасу-п.Топар, «Кызылорда-Павлодар» км. 970-1135 уч. г.Караганда- гр.Павлодарской области, «Екатеринбург-Алматы» км. 1505-1847, уч. п.Жумабек-г.Балхаш. участок на реконструкций ТОО «СП «Казгерстрой», «Калкаман-Баянаул-Умуткер-Ботакара» км. 231-324, уч. гр.Павлодарской обл.- п.Ботакара, «Караганда-Аягоз-Бугаз» км. 17-217 уч. г.Караганда- г.Каркаралинск, «Екатеринбург-Алматы» км. 1455-1505, уч. Северо-Восточный обход, «Бастау-Актау-Темиртай» км. 0-53, уч. АЗС «Казмунайгаз»- п.Актау.

В Костанайской области в связи с ухудшением погодных условий в Карагандинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на дорогах: «Жезказган-Петропавловск» км. 252-340, уч. гр.Карагандинской обл.-г.Аркалык, «Жезказган-Петропавловск» км. 340-377 уч. г.Аркалык-гр.Акмолинской области, «Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай» км. 234-262, уч. гр.Актюбинской обл.-п. Жайлма, «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км. 218-234, уч. п.Октябрьское- гр.Акмолинской области.

В Павлодарской области в связи с ухудшением погодных условий в Карагандинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах: «Кызылорда-Павлодар» км. 1135-1206 уч. гр.Карагандинской обл.- п.Шидерты, «Калкаман-Баянаул-Умуткер-Ботакара» км. 0-231, уч. п. Калкаман-гр.Карагандинской области, «Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты» км. 200-254, уч. гр.Акмолинской обл.-п.Шидерты, «Ленинский-Иртышск-Русская Поляна-гр.РФ» км. 0-272, уч. п.Ленинский-гр.РФ, «Омск-Майкапшагай» км. 191-390, уч. с.Мичурино-гр.РФ, «Павлодар-Щербакты-гр.РФ» км. 0-112, уч. г.Павлодар-гр.РФ, «Павлодар-Успенка-гр.РФ» км 0-152, уч. г.Павлодар-гр.РФ.

В СКО в связи с ухудшением погодных условий в Акмолинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Жезказган-Петропавловск» км. 595-624 , уч. гр.Акмолинской области -с.Дружба.

«Важно дождаться улучшения погодных условий, не выезжать на дальние расстояния, следить за информацией об изменениях погодных условий. Убедительно просим не игнорировать сообщения о непогоде.

Работы переведены в усиленный режим.

При возникновений внештатных ситуаций звонить нужно по короткому номеру: 1403», - сообщили в пресс-службе.