12 Октября 2022, 14:44

Дороги ремонтируют в 25 селах Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Дороги в селах Костанайской области отремонтируют в рамках спецпроекта «Ауыл - Ел бесігі», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Строительно-монтажные работы ведутся на 59 улицах сельских населенных пунктов на сумму 2,5 млрд тенге. Ремонтом охвачены 25 населенных пунктов, из которых 12 – спутниковые, 11 – опорные, два – стратегические. В полном объеме работы по ремонту завершены на 55 объектах», - сообщил на брифинге в региональной службе коммуникаций руководитель управления пассажирского транспорта и автодорог Олжас Нургалиев.

Также, в текущем году для ремонта улиц населенных пунктов и автомобильных дорог районного значения из местного бюджета было выделено 6 млрд тенге.

«На данный момент из 175 объектов строительно-монтажные работы завершены на 148 объектах. По итогам 2022 года, с учетом выделенных средств, доля автомобильных дорог областного и районного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, составит 85%», - добавил он.

Также для обеспечения качественного проведения строительно-монтажных работ на автодорогах, акиматы городов и районов были заключены договоры на услуги филиала Национального центра качества дорожных активов на сумму 163 млн тенге.

«Для проведения экспертизы качества работ и материалов по автомобильным дорогам общего пользования Костанайской области в 2022 году было охвачено экспертизой 174 объекта, по которым произведено 316 инспекций. Выявлено 225 замечаний, из которых в настоящее время по 213 проведены работы по их устранению, по 12 замечаниям ведутся работы»,- заключил Олжас Нургалиев.

Ранее сообщалось, что аким Костанайской области Архимед Мухамбетов поручил провести ревизию всех отремонтированных дорог и добиться исправления дефектов при некачественном строительстве, в том числе по дорогам, находящимся на гарантийном сроке.

Вместе с тем, глава региона обратил внимание на проблему «одноразовых» компаний, которые участвуют и побеждают в госзакупках. Зачастую такие компании приходят из других регионов, не имеют парка необходимой техники. Все это в итоге тяжелым грузом ложится на местные органы, а главное — сказывается на качестве автодорог.