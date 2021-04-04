Дороги разбиты, улицы затоплены: работу коммунальных служб раскритиковали в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В субботу глава региона Абылкаир Скаков совершил рабочий объезд по областному центру. Он назвал жалобы горожан на разбитые дороги и затопленные улицы обоснованными и поручил исправить ситуацию в течение ближайшей недели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы акима Павлодарской области..

На улице Осипенко Абылкаир Скаков высказался о слабой работе коммунальных служб по вывозу снега, которая вылилась в затопление нескольких десятков участков по всему областному центру. Сегодня в Павлодаре талые воды круглосуточно откачивают 10 ассенизаторских машин. Аким потребовал увеличить количество спецтехники для осушения луж и в течение недели привести улицы города в порядок.

В Усольском микрорайоне аким побывал на перекрестке улиц Майры и Парковая, где не так давно заменили водопровод. Сейчас рабочие ТОО «Павлодар-Водоканал» подсыпают проезжую часть грунтом и трамбуют его. Представители предприятия обещают восстановить дорожное полотно, как только заработает асфальтовый завод. А.Скаков потребовал, чтобы на всех участках города, где в зимний период ввиду аварий на сетях дороги разрывались, дорожное полотно восстановили максимально оперативно и качественно.

- Жители Павлодара возмущены состоянием дорог, в некоторых местах проехать практически невозможно, - обратился он к градоначальнику Ержану Имансляму. - Даю вам неделю на наведение порядка в городе. Доведите до населения график ямочного ремонта и устранения нарушений дорожного покрытия. Люди должны знать, когда конкретный участок дороги будет приведен в нормальное состояние. В целом, что касается благоустройства Павлодара, в течение апреля нужно провести месячник по санитарной очистке. Мобилизуйте для этого трудовые коллективы, подрядчиков и госслужащих.

Как сообщил аким города, с монополистами, которые должны привести в порядок разрытые участки, график работ уже согласовывается. Что касается дорожных служб, то они залатают ямы и приступят к асфальтированию грунтовых улиц в частном секторе. Асфальтобетонное покрытие общей протяженностью почти 19 километров будет постелено на 33 улицах города.

Кроме того, в этом году в Павлодаре планируют установить семь теплых остановок. Павильоны за свой счет готов обустроить частный инвестор из Нур-Султана. Сейчас проект на стадии обсуждения. Если стороны найдут компромисс, первая такая остановка появится в городе уже через месяц.

К слову, во время рабочего объезда главе региона рассказали о внедрении в сфере городского ЖКХ системы контроля работ. Представители компании ТОО «Ertis Solutions» предлагают цифровое решение, благодаря которому в реальном времени удастся отслеживать, как коммунальные службы выполняют свои обязательства по вывозу мусора и снега, уборке улиц и другим услугам. Абылкаир Скаков поручил рассмотреть возможность использования предлагаемой системы, отметив, что такой контроль за работой подрядных организаций действительно необходим.

Фото Валерия Бугаева



