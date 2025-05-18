Дороги ради безопасности костанайцев сужают в регионе

В Костанайской области начали внедрять нестандартный, но уже зарекомендовавший себя метод снижения аварийности – сужение проезжей части. Решение реализуется в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» по инициативе МВД РК.

– С начала года на дорогах региона произошло 338 ДТП, в которых погибли 10 человек, еще 489 получили травмы. Наиболее частое нарушение — превышение скорости и неправильные маневры. Именно по этой причине произошло 78 ДТП, унесших жизни 4 человек, 121 участник оказался ранен, – пояснили в ДП Костанайской области.

Теперь на аварийно-опасных участках дорог региона устанавливают временные ограждения, визуально сужающие дорогу. Такая мера побуждает водителей снизить скорость и быть более внимательными за рулем. Эффективность этого подхода подтверждена международной практикой: сужение дороги оказывает психологическое воздействие, снижая риск ДТП.

Пилотные зоны уже определены — на трассах Костанай — Аулиеколь — Сурган и Костанай — Рудный — Денисовка. Параллельно с инженерными изменениями, дорожные полицейские проводят профилактические беседы с водителями, оценивая их состояние и способность безопасно продолжать движение.

В апреле 2025 года стало известно, что МВД РК внедряет новый метод профилактики дорожной безопасности – сужение проезжей части. Практику применяют уже в Акмолинской области.