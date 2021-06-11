Дороги перекроют в Алматы из-за чемпионата по триатлону

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Автомобильные дороги перекроют в Алматы в дни проведения чемпионата РК по триатлону возле озера Сайран, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Акимат Алматы и Алматинская федерация триатлона информируют горожан и гостей южной столицы о частичном перекрытии дорог в дни соревнований. 12-13 июня в рамках проведения Чемпионата РК по триатлону будет частично перекрыто движение на дорогах для автотранспорта в местах прохождения велоэтапа соревнований», - сообщили в акимате.

12 июня во время проведения соревнований с 07:00 до 16:00 будет перекрыто: движение по улице Толе би (по южной стороне) от улицы Тлендиева до улицы Утеген батыра. Северная сторона будет свободная для движения автотранспорта. Движение по улице Утеген батыра от улицы Толе би до улицы Куанышбаева. Все полосы движения будут полностью перекрыты.

13 июня во время проведения соревнований с 08:00 до 12:00 будет перекрыто: движение по улице Толе би (по южной стороне) от улицы Тлендиева до улицы Утеген батыра. Северная сторона будет свободная для движения автотранспорта.

Движение по улице Утеген батыра от улицы Толе би до улицы Куанышбаева. Все полосы движения будут полностью перекрыты.