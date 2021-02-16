Дороги отремонтируют на 145 улицах Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау в 2021 году отремонтируют дороги на 145 улицах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2021 году на 145 улицах города Атырау и относящихся к территории города населенных пунктов запланировано строительство автомобильных дорог общей протяженностью 211 километров. ​ ​На 11 улицах​ начаты работы по реконструкции на 12,3​ километра дорожного полотна», - сообщает пресс-служба города Атырау. ​

Напомнив, что в 2020 году на 77 улицах были проложены автодороги общей протяженностью 49,5 километра. В том числе, полностью завершены работы по строительству автодорог в селе Жанаталап.