Дороги открыты в Актюбинской области

АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня с 8-00 часов снято ограничение на движение автотранспорта на участке дороги Самара - Шымкент, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

«С 8-00 часов, согласно данным ОФ ТОО «Казавтодор», в связи улучшением погодных условий снято ограничение для всех видов транспорта на трассе республиканского значения Самара - Шымкент. В частности, это участок с 843 по 1153 километр от города Хромтау до поселка Иргиз», - сообщила сотрудник пресс-службы ДЧС Сабина Серикова.