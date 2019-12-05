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Дороги открыты в Актюбинской области
5 Декабря 2019 11:42
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АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня с 8-00 часов снято ограничение на движение автотранспорта на участке дороги Самара - Шымкент, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.
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«С 8-00 часов, согласно данным ОФ ТОО «Казавтодор», в связи улучшением погодных условий снято ограничение для всех видов транспорта на трассе республиканского значения Самара - Шымкент. В частности, это участок с 843 по 1153 километр от города Хромтау до поселка Иргиз», - сообщила сотрудник пресс-службы ДЧС Сабина Серикова.
Ключевые слова: Актюбинская область, Транспорт,
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