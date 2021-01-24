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    13:34, 24 Январь 2021 | GMT +6

    Дороги открыли в пяти в областях Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Информацию об открытии дорог по Казахстану представили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сообщается, что в Акмолинской области 24 января в 12:00 движение открыли по автомобильной дороге «Нур-Султан-Петропавловск» (18-231 км., участок дорог «Нур-Султан-Щучинск»).

    В Жамбылской области 24 января в 8:30 движение открыто по автомобильной дороге «Алматы-Шымкент-Термез» (км 536-593, участок Айша-Биби - границы Туркестанской области).

    По направлениям «Тараз-Шымкент» ограничение снято, движение восстановлено для всех видов автотранспорта. Из-за сильного ветра закрыта трасса «Кордай- Благовещенка» («Новый перевал - Бетонка»). Как уточняется, движение производится по старому перевалу (Кордай - Отар).

    В Туркестанской области 24 января в 8:45 движение открыто по автомобильной дороге «Алматы-Ташкент-Термез» (км 593-654, участок границы Жамбылской области - село Машат).

    В Кызылординской области автомобильная дорога «Самара-Шымкент» (км 1912 -2057, участок поселка Байгекум границы Туркестанской области).

    В Туркестанской области открыта автомобильная дорога «Самара-Шымкент» (км 2057-2175 границы Кызылординская области - поселка Тортколь).

    В Атырауской области пасмурно, туман. Перерывов или ограничений для движения автотранспортных средств в области нет. ДТП не зафиксировано.


    Теги:
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