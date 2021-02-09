Дороги открыли в Карагандинской области и ВКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство индустрии и инфраструктурного развития на официальном Telegram-канале проинформировало об открытии дорог по Казахстану, передает МИА «Казинформ».

В Карагандинской области с 08.30 часов открыто движение по автодороге «Кызылорда-Павлодар» на 967-1066 км., участок дороги г.Караганда- п.Молодежный.

В ВКО в 08.40 возобновлено движение на автодороге «Семей-Кайнар», на 8-226 км., участок дороги г.Семей-с.Кайнар.