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    09:19, 09 Февраль 2021 | GMT +6

    Дороги открыли в Карагандинской области и ВКО

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство индустрии и инфраструктурного развития на официальном Telegram-канале проинформировало об открытии дорог по Казахстану, передает МИА «Казинформ».

    В Карагандинской области с 08.30 часов открыто движение по автодороге «Кызылорда-Павлодар» на 967-1066 км., участок дороги г.Караганда- п.Молодежный.

    В ВКО в 08.40 возобновлено движение на автодороге «Семей-Кайнар», на 8-226 км., участок дороги г.Семей-с.Кайнар.


    Теги:
    Дороги Погода Восточно-Казахстанская область Транспорт Другие государственные органы Карагандинская область
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