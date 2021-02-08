Дороги открыли в двух областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Оперативную информацию об открытии дорог по Казахстану представило Министерство индустрии и инфраструктурного развития на официальном Telegram-канале, передает МИА «Казинформ».

Сообщается, что в Карагандинской области движение открыли по автомобильной дороге «Нур-Султан-Кабанбай Батыра-Киевка-Темиртау» (51-266 км., участок дороги гр.Акмолинской обл.-г.Темиртау), а также по автодороге «Караганды-Аягоз-Бугаз» (17-217 км., участок дороги г.Караганда- г. Каркаралы)

В Павлодарской области открыты автодороги: с 16.30 часов «Калкаман-Баянаул-Умиткер-Керней-Ботакара» (231-324 км., участок дороги гр.Павлодарской обл.-п.Ботакара) и с 17.00 часов «Булаево-Возвышенка-Рощинское» (0-228 км., участок дороги г.Булаево-с.Рощинское)