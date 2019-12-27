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Дороги открыли в Актюбинской области

27 Декабря 2019 16:32
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Дороги открыли в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В связи с улучшением погодных условий сняты ограничения на дорогах в Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

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«27 декабря согласно данных ОФ ТОО «Казахавтодор» в связи с улучшением погодных условий на территории Актюбинской области сняты ограничения на дорогах.

В частности на автодороге республиканского значения «Ақтөбе-Атырау-Астрахань» (243-330 километр, поселок Карауылкелды – граница Атырауской области), «Самара-Шымкент» (773-965 километр, поселок Белогорка-поселок Қарабұтақ), «Ақтөбе-Атырау-Астрахань» (11-92 километр, от города Ақтөбе до Қандыағаш), «Қандыағаш-Ембі-Шалкар-Ырғыз» (0-257 километр , от города Қандыағаш до Шалкара), «Ақтөбе-Мәртөк-Оренбург» (14-99 километр, от поселка Қурайлы до границы РФ) и Северный обход», - говорит сотрудник пресс-службы ДЧС Сабина Серикова.

Как известно ночью в связи с дождем и гололедом были закрыты участки автодорог.

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Ключевые слова: Актюбинская область,
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Автор:

Самал Ендибаева

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