Дороги открыли в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В связи с улучшением погодных условий сняты ограничения на дорогах в Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

«27 декабря согласно данных ОФ ТОО «Казахавтодор» в связи с улучшением погодных условий на территории Актюбинской области сняты ограничения на дорогах.

В частности на автодороге республиканского значения «Ақтөбе-Атырау-Астрахань» (243-330 километр, поселок Карауылкелды – граница Атырауской области), «Самара-Шымкент» (773-965 километр, поселок Белогорка-поселок Қарабұтақ), «Ақтөбе-Атырау-Астрахань» (11-92 километр, от города Ақтөбе до Қандыағаш), «Қандыағаш-Ембі-Шалкар-Ырғыз» (0-257 километр , от города Қандыағаш до Шалкара), «Ақтөбе-Мәртөк-Оренбург» (14-99 километр, от поселка Қурайлы до границы РФ) и Северный обход», - говорит сотрудник пресс-службы ДЧС Сабина Серикова.

Как известно ночью в связи с дождем и гололедом были закрыты участки автодорог.