Дороги остаются закрытыми в восьми областях Казахстана

4 Января 2023, 09:50

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Непогода сохраняется в Казахстане. Автодороги остаются закрыты в восьми областях страны, передает МИА «Казинформ».

«Непогода сохраняется. Автодороги республиканского значения закрыты в Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Туркестанской областях. Таким образом, движение ограничено на 44 участках автодорог республиканского значения. На республиканской сети автодорог, в том числе и на закрытых участках работает 541 единица спецтехники и 829 дорожников», - говорится в сообщении нацкомпании «ҚазАвтоЖол».

Ранее МЧС РК сообщило, что по состоянию на 08.00 часов закрыты 109 участков автодорог, из них 41 республиканского и 68 областного значения.

Напомним, информацию о закрытии трасс республиканского значения можно узнать на сайте компании «ҚазАвтоЖол», пройдя по ссылке ru.qaj.kz.