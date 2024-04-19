Дороги на 144 улицах Шымкента отремонтируют до конца года

Масштабное развитие улично-дорожной сети в третьем мегаполисе страны ведется в соответствии с утвержденным руководством города градостроительным планом, сообщает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу акима Шымкента.

Повышение качества дорог, уменьшение загруженности городских улиц и, как следствие, снижение дорожно-транспортных происшествий – основные цели комплексного развития дорожно-транспортной инфраструктуры Шымкента.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

- В настоящее время в городе ведутся работы по строительству продолжения проспекта Конаева. Этот проект реализуется в 7 этапов. 1,3 и 4 этапы уже завершены. В данный момент реализуются 2-й и 5-й. Кроме того, ведутся работы по 1 и 2 этапу строительства продолжения улицы Утегенова, которые будут завершены до конца текущего года. К этому же времени намечено окончание 2-го этапа проспекта Конаева, - сообщили в пресс-службе акима Шымкента.

В акимате добавили, что для оптимизации дорожного движения и уменьшения заторов на проспекте Байдибек би на текущий год также запланированы работы по реконструкции улицы Алтынсарина. Параллельно ведется капитальный ремонт улиц Юсупова, Тамшыбулак, Жана коныс и Изенди.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

- Кроме того, будут отремонтированы 144 улицы общей протяженностью 92,6 километра. В соответствии с планом работы управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шымкента, для организации безопасного дорожного движения планируется проведение ямочного ремонта на магистральных и внутриквартальных улицах, и тем самым будут восстановлены 420 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Для продления сроков службы дорожного полотна на 10 городских улицах применят технологию ресайклинга, которая позволяет производить дорожный ремонт с использованием старого асфальтобетонного покрытия как компонента нового. На 8-ми магистральных улицах используют технологию микросюрфейсинга. Этот метод позволяет проводить работы при низких температурах, существенно расширяя сроки дорожно-строительного сезона. Более того, на центральных улицах города начнут устанавливать «плавающие» люки, что исключит в дальнейшем провалы крышек люков и их разрушение из-за транспортной нагрузки, - добавили в пресс-службе.

Не остались без внимания и объездные трассы - важные как для горожан, так и для жителей соседних районов и городов. А реконструкция объездной дороги А-2 и вовсе находится на особом контроле главы мегаполиса. Работа ведется в 8 этапов, 3 из которых уже завершены, еще 3 финишируют до конца текущего года.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

- Также ведется текущий ремонт дорог и тротуаров общего пользования и устанавливаются технические средства организации дорожного движения: дорожные знаки, разметка, светофорные объекты. Кроме того, в текущем году будут продолжены работы по обновлению остановок общественного транспорта. Также до конца года планируется установка и обновление 4 тысяч дорожных знаков, 39 светофоров, а возле 10 школ будут установлены трапециевидные пешеходные переходы. На опасных участках улиц города, возле школ и детских садов появится 1500 метров искусственных дорожных неровностей, - пояснили в акимате Шымкента.

Для повышения пропускной способности перекрестков, запланировано внедрение интеллектуальной транспортной системы на 190 светофорных объектах. До 2026 года все светофорные объекты города будут полностью подключены к ИТС.