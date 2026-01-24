Дороги, камеры, газ: как развивается Целиноградский район Акмолинской области

Быстрый прирост населения, активная застройка и близость к столице поставили перед районом задачу, с которой сталкиваются немногие территории: не просто развиваться, а делать это быстрее, чем появляются проблемы.

— Целиноградский район сегодня развивается быстрее, чем многие другие территории, и инфраструктура должна этому темпу соответствовать. Наша задача — не решать отдельные проблемы, а выстраивать систему: дороги, безопасность, газ, общественные пространства. Чтобы люди видели изменения не в отчетах, а каждый день — выходя из дома, проезжая по своей улице, приводя детей на площадки. Именно на такой результат мы ориентировались в 2025 году и с этим же пониманием заходим в 2026 год, — поделился аким района Дарын Сабыргали.

Основной упор в течение года пришелся на улично-дорожную сеть. В селах района заасфальтирован 81 километр внутрипоселковых дорог. Это не косметический ремонт, а закрытие системных «болевых точек» — там, где движение годами зависело от погоды, а транспортная доступность оставалась условной. Полностью завершены и введены в эксплуатацию проекты в селах Маншук, Мортык, Кызылсуат и Караоткель. Еще ряд объектов в Кабанбай батыре, Аккайыне, Арайлы и Талапкере доведен до высокой степени готовности.

Ключевой особенностью года стало территориальное распределение работ. Проекты реализовывались сразу в нескольких населенных пунктах, без концентрации ресурсов в одном месте. Это позволило выровнять инфраструктурный перекос и снизить напряженность в наиболее быстрорастущих селах пристоличной зоны.

Фото: акимат Акмолинской области

Параллельно с текущими работами район закладывал основу для следующего шага. В течение года готовились проекты по новым подъездным и внутрипоселковым дорогам — в том числе на направлениях Нуресиль — Жанаесиль и к ряду сельских населенных пунктов. Фактически это означает, что в 2026 году район заходит уже с «дорожной картой» на руках: без пауз, долгих согласований и потери строительного сезона.

Отдельное внимание уделялось безопасности. Видеонаблюдение появилось сразу в нескольких селах — Софиевке, Родине, Каражаре, Кажымукане, Кабанбай батыре, селах имени Ыбырая Алтынсарина, Талапкере и Коянды. Самая разветвленная система развернута в Талапкере — одном из самых густонаселенных и быстрорастущих пунктов района. Камеры здесь стали частью повседневной инфраструктуры: они работают на порядок, профилактику и контроль общественных пространств.

Фото: акимат Акмолинской области

Заметно изменилась и среда внутри самих сел. В минувшем году в районе появились новые детские и спортивные площадки — всего 30 объектов. Они открылись в Акмечети, Жалгызкудуке, Отемисе, селе имени Маншук Маметовой, Софиевке и Родине. Параллельно приводились в порядок улицы: устанавливались остановочные павильоны, освещение, малые архитектурные формы, велось озеленение. Часть работ выполнена при участии социально ответственного бизнеса, что позволило расширить благоустройство без дополнительной нагрузки на бюджет.

Газификация осталась одной из ключевых тем года. В 2025 году газ пришел в Коянды, Караоткель и село имени Ыбырая Алтынсарина. В Талапкере и Аққайыне работы продолжаются. Для Целиноградского района, где активно строится жилье и растет население, газ — это не про комфорт в бытовом смысле, а про возможности: для застройки, бизнеса и долгосрочного развития территории.

Фото: акимат Акмолинской области

В 2026 году район входит с четко сформированными приоритетами. В фокусе — строительство многоквартирного жилья, развитие газотранспортной системы, реконструкция и строительство сетей водоснабжения, а также проекты в рамках программы «Ауыл — Ел бесігі». Проектный задел под эти направления уже сформирован, отметили в акимате.