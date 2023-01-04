Дороги к 82 населенных пунктам в Костанайской области замело бураном

4 Января 2023, 17:15

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - В департаменте полиции Костанайской области рассказали, какие работы проводятся на дорогах в связи с непогодой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил заместитель начальника ДЧС Азамат Оримбаев, ведомство заблаговременно оповестило население области посредством СМС-рассылки через операторов сотовой связи, мобильное приложение «Darmen», областные информационные сайты и социальные сети.

«В связи с ухудшением погодных условий 2-3 января закрывались автомобильные дороги республиканского и областного значения. Для ограничения движения на автодорогах совместно с департаментом полиции выставлены 29 постов, задействовано более 30 единиц техники и 45 человек личного состава. Для размещения граждан совместно с акиматами городов и районов, дорожными службами подготовлены 43 пункта обогрева на 900 койкомест»,- проинформировал А. Оримбаев.

Это позволило не допустить массовые заторы автотранспорта на дорогах области.

«По состоянию на 22:00 3 января по области из-за буранов отсутствуют подъездные пути к 82 населенным пунктам в 13 районах области, где проживают 68 беременных женщин, среди населения нуждающихся в медицинской помощи нет. Расчистку дорог к населенным пунктам возобновят после улучшения погодных условий»,- добавил А. Оримбаев.

Ведомством подготовлены и рассредоточены силы и средства в четырех направлениях, в частности 28 единиц техники с высокой проходимостью. В ведомстве заверили, что силы и средства департамента готовы к реагированию на ЧС природного и техногенного характера.