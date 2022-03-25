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    07:32, 25 Март 2022 | GMT +6

    Дороги из столицы в Темиртау, Щучинск и Ерейментау открыты

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дороги из столицы в Темиртау, Щучинск и Ерейментау открыты в связи с улучшением погодных условий. Об этом сообщил Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата города Нур-Султана в своем Telegram-канале, передает МИА «Казинформ».

    24 марта в 16.30 в связи со стабилизацией погодных условий открыто автомобильное движение из Нур-Султана для всех видов автотранспорта на дороге республиканского значения Екатеринбург – Алматы 1291 – 1425 км, на участке Нур-Султан – Темиртау.

    24 марта в 16.40 в связи со стабилизацией погодных условий открыто автомобильное движение на дороге республиканского значения Нур-Султан- Петропавловск 18-231 км, участок Нур-Султан - Щучинск, для всех видов автотранспорта.

    24 марта в 21.00 в связи со стабилизацией погодных условий открыто автомобильное движение из Нур-Султана для всех видов автотранспорта на автодороге республиканского значения Нур-Султан –г.Ерейментау – Шидерты км 16-200, участок Нур-Султан – Ерейментау.

    В 11 регионах республики на 25 марта объявлено штормовое предупреждение.
    Теги:
    Дороги Погода Астана Карагандинская область Акмолинская область
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