Дороги из Нур-Султана в Щучинск и Темиртау закрывают из-за непогоды

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Из-за метели и гололеда закрывается автомобильное движение из столицы в направлении Щучинска и Темиртау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата г. Нур-султан.

С 18:30 в связи с ухудшением погодных условий (метель, гололед) закрыто движение на автодороге республиканского значения «г.Екатеринбург – г.Алматы» км 1291 – 1425, участок «г.Нур-Султан – до ПВП Темиртау» для всех видов транспортных средств.

С 19:00 в связи с ухудшением погодных условий (метель, гололед) закрыто движение на автодороге республиканского значения «г.Нур-Султан – г.Петропавловск» км 18-231, участок «г.Нур-Султан – г.Щучинск» для всех видов транспортных средств.

Как сообщалось ранее, в 13 регионах страны 6 марта объявлено штормовое предупреждение.

В городе Нур-Султане временами ожидается гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с.