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    18:57, 06 Март 2022 | GMT +6

    Дороги из Нур-Султана в Щучинск и Темиртау закрывают из-за непогоды

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Из-за метели и гололеда закрывается автомобильное движение из столицы в направлении Щучинска и Темиртау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата г. Нур-султан.

    С 18:30 в связи с ухудшением погодных условий (метель, гололед) закрыто движение на автодороге республиканского значения «г.Екатеринбург – г.Алматы» км 1291 – 1425, участок «г.Нур-Султан – до ПВП Темиртау» для всех видов транспортных средств.

    С 19:00 в связи с ухудшением погодных условий (метель, гололед) закрыто движение на автодороге республиканского значения «г.Нур-Султан – г.Петропавловск» км 18-231, участок «г.Нур-Султан – г.Щучинск» для всех видов транспортных средств.

    Как сообщалось ранее, в 13 регионах страны 6 марта объявлено штормовое предупреждение.

    В городе Нур-Султане временами ожидается гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с.

    Теги:
    Дороги Погода МЧС Происшествия, ЧС Астана Карагандинская область Главная Караганда Акмолинская область
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