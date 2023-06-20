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Дороги до Баянаула начали ремонтировать в Карагандинской области

Редактор:  
Зифа Хабирова
20 Июня 2023, 13:15
Дороги до Баянаула начали ремонтировать в Карагандинской области Фото: пресс-служба компании «КазАвтоЖол»

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Активные работы развернулись на отрезке трассы «Калкаман-Баянаул-Умиткер-Ботакара» в Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании «КазАвтоЖол».

Дорога соединяет регион с курортной зоной Баянаул.

«В текущем дорожно-строительном сезоне специалисты ремонтируют отрезок республиканской автотрассы «Калкаман-Баянаул-Умиткер-Ботакара» общей протяженностью 60 километров. Работы проводятся на участке дороги от поселка Умиткер до поселка Ботакара. Прежде состояние дороги было неудовлетворительным. Специалисты обновили покрытие с применением технологии холодного ресайклирования», - говорится в сообщении.

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Таким образом, дорожники привели в порядок уже более 40 километров данной трассы и установили новые водопропускные трубы. В работах задействовано более 35 единиц спецтехники и порядка 50 специалистов.

До конца летнего сезона планируется отремонтировать еще порядка 20 километров.

После полного завершения ремонтных работ специалисты нанесут разметку.

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