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Дороги до Баянаула и Каркаралинска отремонтируют для развития туризма

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
21 Апреля 2023, 21:58
Дороги до Баянаула и Каркаралинска отремонтируют для развития туризма Фото: qaj.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В целях развития внутреннего туризма в новом дорожном сезоне планируется приступить к ремонту проблемных участков республиканских автодорог до Баянаула и Каркаралинска, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании «КазАвтоЖол».

Дорожники отремонтируют отрезок автодороги «Караганда-Аягоз-Бугаз» протяжённостью 44 км от посёлка Матак до города Каркаралинск. В ходе ремонтных работ планируется обновить дорожное покрытие, установить три водопропускных трубы, десять автопавильонов и заасфальтировать существующую площадку отдыха на 210 километре. В настоящее время подрядные организации ведут работы в рамках мобилизации специалистов и спецтехники на участки.

Кроме того, планируется отремонтировать отрезок автодороги «Калкаман-Баянаул-Умиткер-Ботакара» протяженностью около 60 км. Работы будут проводится на отрезке от поселка Умиткер до поселка Ботакара. Дорожники обновят дорожное покрытие и установят две водопропускных трубы. Необходимый для строительства дорожно-строительный материал заготовлен на 100%.

На двух объектах будет задействовано порядка 150 единиц спецтехники и 210 дорожных рабочих.


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