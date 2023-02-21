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Дороги для транспорта закрыли в четырех областях Казахстана из-за непогоды

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
21 Февраля 2023, 23:23
Дороги для транспорта закрыли в четырех областях Казахстана из-за непогоды

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Движение для транспорта ограничили на дорогах в четырех областях Казахстана из-за ухудшения погоды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазАвтоЖол».

В Восточно-Казахстанской области в связи с угрозой самопроизвольного схода снежных лавин введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Усть-Каменогорск – Алтай - Большой Нарын - Катон-Карагай - Рахмановские ключи» км 6-166, участок села Ушановское - Алтай.

В Алматинской области из-за непогоды для всех видов автотранспорта введено ограничение движения на автодороге:

1. «Алматы - Усть-Каменогорск» км 16-25, участок села Первомайка – село Отеген-Батыр.

2. «Екатеринбург - Алматы» км 59-115, участок села Междуреченск – село Курты.

3. «Алматы - Шелек - Хоргос» км 25-136, участок Алматы – село Байсеит.

4. «Алматы - Усть-Каменогорск» км 25-67, участок Алматы - Конаев.

В Карагандинской области в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Екатеринбург - Алматы» км 1505-1854, участок поселка Жумабек - Балхаш.

В Костанайской области в связи с непогодой введено ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта на автодороге:

1. «Костанай - Аулиеколь - Сурган» км 7-219, участок Тобыл – село Октябрьское.

2. «Екатеринбург - Алматы» км 418-539, участок села Карабалык - Костанай.

Ранее сообщалось о закрытии дорог в трех областях страны: Актюбинской, Карагандинской и Костанайской. Также из-за тумана закрыли трассу в Западно-Казахстанской области. Вчера из-за непогоды закрыли дороги в курортном районе СКО.

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