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Дороги для транспорта закрыли в Актюбинской и Карагандинской областях

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
6 Марта 2023, 08:16
Дороги для транспорта закрыли в Актюбинской и Карагандинской областях

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Ограничение введено из-за ухудшения погодных условий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазАвтоЖол».

По состоянию на 07:10 6 марта в двух областях Казахстана из-за ухудшения погодных условий введено временное ограничение движения на двух участках автодорог республиканского значения:

1. Актюбинская область – 1 участок:

автодорога «Самара - Шымкент» км 776-965, участок Актобе (АЗС Экойл) – село Карабутак, для всех видов автотранспорта.

2. Карагандинская область – 1 участок:

автодорога «Екатеринбург - Алматы» км 1505-1854, участок поселка Жумабек - Балхаш, для всех видов автотранспорта.

Ранее сообщалось, что на большей части республики 6 марта объявлено штормовое предупреждение.


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