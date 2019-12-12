«Дорогая Кымбат» - премьера новой программы на телеканале «Хабар»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Телеканал «Хабар» представляет новую программу под названием «Дорогая Кымбат». Ведущая – известный казахстанский журналист Кымбат Хангельдина. Не пропустите первый выпуск программы 14 декабря в 11:30, передает МИА «Казинформ».





«Дорогая Кымбат» - это интервью с именитыми артистами, учеными, политиками, общественными деятелями, художниками, режиссерами, которые приехали с визитом в Казахстан. Каждый гость программы владеет просто фантастической информацией и желает поделиться ею с телезрителями.





Украинский врач-педиатр, писатель Евгений Олегович Комаровский, современный азербайджанский писатель Эльчин Сафарли, солист испанского оркестра Ержан Кулибаев, известные российские актеры Антон и Виктория Макарские, советский и грузинский кинорежиссёр Ираклий Квирикадзе, советский и российский теннисист Валерий Шишкин, актеры крупнейшего в мире театра кукол - Центрального театра кукол имени Сергея Владимировича Образцова - Оксана Николаевна Чабанюк и Федор Владимирович Виолин, советский и российский фигурист Илья Авербух, российская актриса театра, кино и дубляжа Нелли Уварова. Все они станут гостями «Дорогой Кымбат».





Не пропустите программу «Дорогая Кымбат» в эфире телеканала «Хабар» по субботам в 11:30.