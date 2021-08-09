Дорога в школу: детям из малообеспеченных семей оказывают помощь в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области продолжается акция «Дорога в школу», цель которой помочь детям из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента по обеспечению качества в сфере образования, в области 9 117 детей из малообеспеченных семей. Проведен мониторинг потребности в школьной форме, спортивной одежде для 2 282 детей из семей, имеющих право на получение государственной адресной социальной помощи.

«В организациях образования области ведется работа по оказанию помощи учащимся в подготовке к школе, привлечению спонсоров, социальных партнеров, государственных структур к оказанию благотворительной помощи. Каждый может проявить гражданскую активность в оказании посильной адресной помощи в подготовке в школу детей из социально-уязвимых слоёв населения», - отметили в департаменте.

Желающие оказать помощь детям в подготовке к школе могут обратиться в отдел образования по месту жительства или непосредственно в организацию образования.

В департаменте обратились ко всем, кто располагает сведениями о детях, не охваченных обучением, с просьбой сообщить об этом в ведомство по телефонам: 8 (7152) 49-38-28, 8-702-59-05-829.



