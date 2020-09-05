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«Дорога в школу»: более чем 200 детям подарят портфели в канцтовары в столице

Автор:  
Акбота Кузекбай
5 Сентября 2020, 17:25
«Дорога в школу»: более чем 200 детям подарят портфели в канцтовары в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 245 портфелей и канцелярских наборов переданы в управление образования Нур-Султана в рамках акции «Дорога в школу», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Инициатором ежегодной акции выступили активисты ППО «Nur Otan» и Фонда «Бiрлiк».

«Для каждой семьи это большое событие - собрать ребенка в школу. И мы рады помочь в этом деле родителям, оказавшимся в затруднительном положении или воспитывающим несколько детей-школьников. Это стало хорошей традицией в канун 1 сентября под эгидой партии «Nur Otan» делать ребятам подобные подарки. Мы обязательно ее продолжим», - рассказал бизнесмен Бауыржан Исабаев.

Он также поблагодарил главу управления образования Шолпан Кадырову за содействие в реализации инициативы.

«От имени деток говорим «спасибо» авторам этой идеи. Со своей стороны гарантируем, что подарки получат те семьи, кому они действительно нужны», - подчеркнула Шолпан Кадырова.


Астана   Образование   Благотворительность   Нур Отан   Акимат  
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